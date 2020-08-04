Популярну українську виконавицю Настю Каменських привітали з вагітністю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Артисттка поділилася новим знімком в оригінальному вбранні.

«Showtime babe 😏🔥», - коротко підписала знімок Каменських.

При цьому в Мережі не тільки захоплювалися красою артистки, але навіть запідозрили, що вона чекає дитину.

«Вітаю беременяшка!!!», «Потап пояс вірності натягнув?», "Штани, а зверху труси", «Вах! Яка жінка!», «Обожнюю Настю!❤️ Вона і талановита, і голос є, і красива, і природна. І епатажна. Такою і повинна бути співачка, на мій погляд! А те, що вона на іспанському заспівала - це взагалі вогонь!», «Вистачить позувати пора народжувати дітей, а не дурницями маятися», «NK з кожним днем все гарнішає❤️», «Гармата», «Тут справжня ваша фігура без Фотошопу і вона супер Настюш», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, раніше сама Каменських зізнавалася, що вже готова стати мамою. Будучи ведучою шоу «Розсміши коміка. Діти», вона розповідала, що відчуває себе комфортно поруч з дітьми, адже вони заряджають позитивною енергією.

«У перервах діти чекають фотографію, дивляться своїми оченятами, обіймають, смикають за волосся – і мені це дуже приємно. Може, я вже в тому віці, коли дуже треба дітей і хочеться, тому я так до цього всього ставлюся», — говорила Каменських.

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкому білому платті поділилася важливою новиною: "Нарешті! Дочекалися...".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя: "Зради, пластику і зіркова хвороба".