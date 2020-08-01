Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как веселится в Одессе на яхте

Сразу после отпуска в Турции звезда отправилась для продолжения отдыха в Одессу. Там Настя решила блеснуть фигурой в белом бикини, за которое ранее ее серьезно раскритиковали.

На навых кадрах Настя блеснула формами во всей красе - в том же белом бикини и впрямившись перед объективом, чтобы восхитить длинными ножками. Настя позировала без макияжа и лишних украшений.

Как и всегда, звезду засыпали комментариями:

«Сладкая конфетка🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭», «Да давайте жить этим моментом и как сказал Кот Леопольд дружно 😍😂😆😆😆😍», «Прекрасная фотка! Даже мой дом виден!😍», «Фигура шикарна, но что с пальцами ноги случилось?😢», «А флаг США причём?», «Шикарная🔥🔥🔥», «Класс ❤️⚜️», «Какая сочная фигура 😍», «Не хочу Вас обидеть Вы очень сексуальны! И в этом плане востребованы!», «Какая же ты шикарная 🔥😍», «Радость жить в моменте,а движение я тоже одобряю😂😂», - написали пользователи.

Отметим, по возращению в Украину, певица рассказала, что ее отдых продолжается и она намерена еще провести время в Одессе на одной из курортных зон. Фото и видео появились спустя несколько часов в разделе Стори в Инстаграм Насти.

На представленных кадрах Каменских позировала сразу в двух образах. Сначала Настя поделилась фото, на котором была в монокини со шнуровкой на груди и с массивными белыми кроссовками на загорелых ногах. А затем также показала, как веселится на яхте в бикини, лямки которого задрала слишком высоко.

«Если честно достала уже) одно и тоже постоянно», «Зачем трусы на уши тянуть?🙈...ощущение что ж от ушей до колен😁», «Нужно было трусы до си*ек дотянут ь 😂😂😂», «🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️Ти вже набридла з своїми дебільними танцями. Вже заспокійся. Зроби щось корисне!!!», «Куда мир катится..», «Ну трусы уже нужно было на уши натянуть😂🔥», «Пошло і тошно😂», - написали пользователи.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".