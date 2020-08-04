Відома українська модель Міла Кузнєцова похвалилася новими гарячими фото в купальнику

Спекотна красуня, чиї груди 13-го розміру було визнано найбільшими в Україні, поділилася кадрами свого літнього відпочинку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку моделі в "Інстаграмі".

На кадрах Кузнєцова позує в темно-синьому бікіні, який дозволяє їй продемонструвати свої пишні форми у всій їх красі.

«Як же круто побувати в аквапарку 💙 Стільки яскравих емоцій від катання на водних гірках прям як маленька дитина) Щастя для дорослих і дітей💜 відпочиваючи на Арабатській стрілці відвідування Акваленда - обов'язково!» - написала модель.

Кузнєцова просто вбила користувачів мережі видом в купальнику.

«Ти дуже класно виглядаєш супер», «Справжня краса», «Які круті кадри, ви просто чудово виглядаєте, краса», «Крута👍 Виглядаєш просто супер❤️ Мега красуня», «Обожнюю тебе», «Який у тебе крутий купальник 😍дуже гарне фото ❤», «Виглядаєш чудово», «Ух, як ти загоріла! Насолоджуйся відпочинком, красуня», «Оглушаюча краса 😍», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, українка з 13-м розміром бюста вразила величезним декольте біля басейну.

Як повідомляла Politeka, українка з 13-м розміром здивувала формами в тісному купальнику.

Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром бюста приборкала пишною красою навіть тигра.