Відома українська модель Міла Кузнєцова похвалилася новими гарячими фото в купальнику
Спекотна красуня, чиї груди 13-го розміру було визнано найбільшими в Україні, поділилася кадрами свого літнього відпочинку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку моделі в "Інстаграмі".
На кадрах Кузнєцова позує в темно-синьому бікіні, який дозволяє їй продемонструвати свої пишні форми у всій їх красі.
«Як же круто побувати в аквапарку 💙 Стільки яскравих емоцій від катання на водних гірках прям як маленька дитина) Щастя для дорослих і дітей💜 відпочиваючи на Арабатській стрілці відвідування Акваленда - обов'язково!» - написала модель.
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Кузнєцова просто вбила користувачів мережі видом в купальнику.
«Ти дуже класно виглядаєш супер», «Справжня краса», «Які круті кадри, ви просто чудово виглядаєте, краса», «Крута👍 Виглядаєш просто супер❤️ Мега красуня», «Обожнюю тебе», «Який у тебе крутий купальник 😍дуже гарне фото ❤», «Виглядаєш чудово», «Ух, як ти загоріла! Насолоджуйся відпочинком, красуня», «Оглушаюча краса 😍», - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, українка з 13-м розміром бюста вразила величезним декольте біля басейну.
Як повідомляла Politeka, українка з 13-м розміром здивувала формами в тісному купальнику.
Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром бюста приборкала пишною красою навіть тигра.