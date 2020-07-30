Известная модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала о дельфинах

На фото Мила позировала в полосатом платье с поясом на талии. Красотка дополнила образ повязкой и как можно заметить, у звезды было огромное декольте. Кузнецова без стыда демонстрировала свою красоту, сидя возле дельфина у бассейна. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Почувствовала себя маленьким ребенком который с восхищением смотрел представление. Дельфины удивительные животные, которые очень похожи на людей! Вот честно, проплывая рядом у меня от восхищение подымались волосы на теле))). Получила массу положительных эмоций. Если вы приедете на Арабатскую стрелку то обязательно нужно сходить", - написала Мила.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Великолепно. Дельфины - прекрасные и удивительные животные", "Очень хотела б посетить дельфинарий . А то дельфинов только в море видела", "Дельфинарий это нереально круто и масса положительных эмоций", "Мы тоже с детками поедем на море и я очень хочу их сводить в дельфинарий", "Даже дельфин в шоке", "На фоне такого сокровищного бюста и дельфин ощущал себя ребенком!", "Ух ты!!!отличное фото...ну прям как у нас в дельфинарии!!!!респект фотографу".

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