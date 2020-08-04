Зірка Студії «Квартал 95» Юрій Ткач порадував поклоннников забавним відео

Кадри з'явилися на офіційній сторінці «Студії Квартал 95» в «Instagram».

«Коли ти на зйомках, а душею – на морі», - підписали ролик.

На кадрах Ткач в образі Юрчика з ситкому «Одного разу під Полтавою» кричить у рупор: «Байдарки йдуть, катамарани поприбирали, поприбирали катамарани. Так, вправо трохи візьміть. Починаємо, один, два, три, погнали. Катамарани прибери, ти, гнида».

Фанати «Кварталу» визнали такий ролик забавним.

«Він такий прикольний класний», «Душка», «Красунчик», «Я дуже люблю ваш серіал!!!!! Круто!!!!!! Молодці!!!», «Серіал бомба, піднімає настрій на раз)))», «Юрій, я вас обожнюю», - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Ткач задався важливим питанням про модні тренди і розповів, як підкорити жінок. Відомий артист опублікував нове відео в своєму Instagram.

На відео артист задається питанням про те, чому зійшла нанівець мода носити кепки козирком вбік.

«У мене питання: от чому ніхто більше не носить кепочку ось так? Пам'ятайте, люди ж носили кепочки так. Ну гарно ж було, гляньте», - нагадав Ткач, продемонструвавши на власному прикладі, як це виглядало.

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