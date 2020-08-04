Зірка Студії «Квартал 95» Юрій Ткач порадував поклоннников забавним відео
Кадри з'явилися на офіційній сторінці «Студії Квартал 95» в «Instagram».
«Коли ти на зйомках, а душею – на морі», - підписали ролик.
На кадрах Ткач в образі Юрчика з ситкому «Одного разу під Полтавою» кричить у рупор: «Байдарки йдуть, катамарани поприбирали, поприбирали катамарани. Так, вправо трохи візьміть. Починаємо, один, два, три, погнали. Катамарани прибери, ти, гнида».
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Фанати «Кварталу» визнали такий ролик забавним.
«Він такий прикольний класний», «Душка», «Красунчик», «Я дуже люблю ваш серіал!!!!! Круто!!!!!! Молодці!!!», «Серіал бомба, піднімає настрій на раз)))», «Юрій, я вас обожнюю», - пишуть в коментарях.
Раніше ми писали, що Ткач задався важливим питанням про модні тренди і розповів, як підкорити жінок. Відомий артист опублікував нове відео в своєму Instagram.
На відео артист задається питанням про те, чому зійшла нанівець мода носити кепки козирком вбік.
«У мене питання: от чому ніхто більше не носить кепочку ось так? Пам'ятайте, люди ж носили кепочки так. Ну гарно ж було, гляньте», - нагадав Ткач, продемонструвавши на власному прикладі, як це виглядало.
Нагадаємо, Юрій Ткач із "Квартал 95" приголомшив зовнішнім виглядом на зйомках: "Український народний БДСМ".
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