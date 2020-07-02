Украинский актер и юморист Юрий Ткач показал, как проводит время со своей семьей

Об этом пишет Politeka.net.

Новую публикацию звезда "Квартал 95" опубликовал в Instagram.

На снимке можно увидеть юмориста Юрия Ткача в окружении любимой жены и маленькой дочери Лизы.

Новое фото вышло забавным, ведь малышка Лизи будто парит в воздухе. Любящие родители, между которыми она "повисла", придерживают ее своими телами.

"Кошечки папины", - подписал Юрий Ткач новое фото в своем личном Instagram.

Снимок пришелся по душе поклонникам, которые оставили под публикацией десятки восторженных комментариев. Некоторые даже предположили, что они созданы друг для друга.

Помимо этого, фанаты отметили, что Юрий Ткач в хорошей форме и похвалили его за сброшенные килограммы.

"Вздохнул Юра?) Молодца", "Супер семейка! Юрчик,похудел прилично!)", "Вы просто супер", "Вы классные", "Вы прям как три из ларца - одинаковы лица", "Супер, как будто пузиками манюню держите", "Папины красавицы", "Очень классные, пример для других семей", "Вы лучший! Я вас очень люблю", "Умеете веселиться, всегда приятно смотреть ваши фото", - написали они в комментариях.

Ранее мы сообщали, что украинский актер и комик Юрий Ткач, который участвует в проектах «Квартал 95», поразил неожиданной сменой пола.

Ткач, очевидно, воспользовался одним из распространенных приложений, и показал, как мог бы выглядеть, если бы был женщиной.

Артист опубликовал два снимка: свое обычное фото и его же, после обработки, которая "превратила" Ткача в женщину.

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