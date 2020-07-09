36-летний украинский юморист Юрий Ткач, актер "Квартал 95", насмешил новой выходкой

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежие кадры со съемок в своем микроблоге в Инстаграм, на которых взбудоражил пикантной деталью.

Ткач в белой футболке и полосатой рубашке бесцеремонно поправил трусы на виду у всех.

"Продолжаем дальше... Трусики надо бы поправить...", - говорит юморист, дотянувшись через стойку до исподнего и одернув ткань. Конечно, на самом деле Юрий в штанах, а не в трусах - те просто часть декорации.

Примечательно, что следом за этими кадрами в "сториз" юмориста появилась телеведущая Леся Никитюк, которая смотрела в камеру, поправляя волосы:

"Добрый вечер, у кого-то взяла телефон...", - говорит Леся, пририсовав себе с помощью приложения "реснички-крылышки".

Затем девушка перевела камеру на Ткача, у которого на голове красовалась корона.

"Какой холесенький, ой, какой красивый!", - не удержалась Никитюк.

Ранее мы сообщали, пользователи заметили, как сильно похудел Ткач. Артист поделился семейным фото с женой Викторией и дочкой Лизой, на котором выглядел очень подтянуто.

Снимок вышел забавным, ведь малышка будто парит в воздухе. Любящие родители, между которыми она "повисла", придерживали ее своими телами.

"Кошечки папины", - подписал Ткач этот кадр.

"Вздохнул Юра?) Молодца", "Супер семейка! Юрчик, похудел прилично!)", "Вы просто супер", "Вы прям как три из ларца - одинаковы лица", "Супер, как будто пузиками манюню держите", "Папины красавицы", "Очень классные, пример для других семей", - отреагировали пользователи в комментариях.

Напомним, беззаботный Ткач из "Квартал 95" ошарашил дерзкой выходкой с женой

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