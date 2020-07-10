Известный украинский актер Юрий Ткач, звезда "Квартал 95" показал свой новый образ и задал фанатам вопрос

На кадрах Юрий позировал в маске из плетенной ткани, которую раньше использовали в виде ковриков. В такой странной шапке были разрезы для глаз и рта. Юрий рассказал на камеру, что он сейчас на съемочной площадке в 30-градусную жару. Страшно предположить, кого в этот раз сыграл Ткач, но можно быть уверенным, что это будет интересно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как считаете, для чего это штука?", - написал Юрий.

Фанаты посмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Чтобы коллекторов отгонять", "Эта штука для того, чтобы сосед бросил пить", "Это чучело или какой-то персонаж", "Привет Юра", "Отпугивать нечистую силу", "Наверное, чтобы девушки вечером гулять ходили", "От пчел", "Украинская паранжа", "Украинский народный БДСМ".

Сообщалось, что 36-летний украинский юморист Юрий Ткач насмешил новой выходкой.

Ткач в белой футболке и полосатой рубашке бесцеремонно поправил трусы на виду у всех.

"Продолжаем дальше... Трусики надо бы поправить...", - говорит юморист, дотянувшись через стойку до исподнего и одернув ткань. Конечно, на самом деле Юрий в штанах, а не в трусах - те просто часть декорации.

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