Скандальна російська журналістка Ксенія Собчак приголомшила шанувальників витівкою, поставши в одразу декількох незвичних для себе образах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Спеціально для вас зробила переклад тексту на початку кліпу Лободи “Поняття гармонії — одну з ключових у розумінні жіночого всесвіту: воно припускає досконалість без зайвих рухів, негайне обґрунтування сенсу кожного елемента через зміст цілого і пасивну участь цього елемента у всьому, що існує...» — йдеться в повідомленні.

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Специально для вас сделала перевод текста в начале клипа @lobodaofficial “Понятие гармонии — одно из ключевых в понимании женской вселенной: оно предполагает совершенство без лишних движений, незамедлительное обоснование смысла каждого элемента через смысл целого и пассивное участие этого элемента во всем существующем...”. Клип рассказывает нам собственно про то,как малейший выход женщин в дисгармоничное (с т зр мужчин) пространство вызывает взрыв мозга. Мужчина не готов воспринимать то,что выходит из рамок его,мужского понимания «женственного». Любая фриковатость отталкивает и вызывает раздражение, хотя каждый имеет право на странность,необычность и собственное понимание сексуального и гармоничного. И что вы думаете? Все это тут же и демонстрируют мужчины ,но уже на просторах фейсбука. В этом и гениальность провокаций @gudokgudok Люди разоблачают себя всегда сами. Им просто нужно немножечко помочь😉😂 Этот принцип,Саш,обьединяет нас сильнее кровных уз✊🏻❤️ За что я люблю тончайший и умнейший постмодернистский стеб Гудкова? За то ,что кроме эстетства у него всегда «сеанс магии с последующим разоблачением». Работает безотказно. 1)Пишешь вначале текст Симоны де Бовуар( это словосочетание уже большинству нужно гуглить😂) 2) Не просто пишешь, а на французском. (поймет только Познер и Галкин , но Познер в отпуске,а Галкин занят домашними делами) 3) Ждешь когда «разгневанные мужчины» начнут «судить» и называть это «пошлостью» и «вульгарностью» уже в реальной жизни ,а не только в клипе. Получаешь - 5 млн просмотров за три дня и море обсуждений,восхищений и публичных разоблачений чужой глупости))))) Спасибо,за то,что сделали меня частью этого прекрасного Фем-манифеста❤️❤️ и отдельное спасибо @christophe_mecca который изначально сделал мой прекрасный парик))))

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Звернемо увагу, що далі Собчак розповідає про задум цього кліпу, який розповідає про становище жінок в чоловічому суспільстві.

«Чоловік не готовий сприймати те, що виходить з рамок його, чоловічого розуміння «жіночного». Будь-яка фриковатість відштовхує і викликає роздратування, хоча кожен має право на дивність, незвичність і власне розуміння сексуального і гармонійного», — підкреслила вона.

На опублікованих кадрах видно, що Собчак наклала за допомогою техніки своє обличчя на інших учасників відеокліпу, з-за чого здається, що журналістка «розповніла», «лиса», а також знімалася без білизни.

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