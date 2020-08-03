Скандальна російська журналістка Ксенія Собчак приголомшила шанувальників витівкою, поставши в одразу декількох незвичних для себе образах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Спеціально для вас зробила переклад тексту на початку кліпу Лободи “Поняття гармонії — одну з ключових у розумінні жіночого всесвіту: воно припускає досконалість без зайвих рухів, негайне обґрунтування сенсу кожного елемента через зміст цілого і пасивну участь цього елемента у всьому, що існує...» — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що далі Собчак розповідає про задум цього кліпу, який розповідає про становище жінок в чоловічому суспільстві.

«Чоловік не готовий сприймати те, що виходить з рамок його, чоловічого розуміння «жіночного». Будь-яка фриковатість відштовхує і викликає роздратування, хоча кожен має право на дивність, незвичність і власне розуміння сексуального і гармонійного», — підкреслила вона.

На опублікованих кадрах видно, що Собчак наклала за допомогою техніки своє обличчя на інших учасників відеокліпу, з-за чого здається, що журналістка «розповніла», «лиса», а також знімалася без білизни.

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