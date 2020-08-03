Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася формами в крихітному купальнику під час відпочинку на морі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Двічі в одну річку не ввійдеш, але на море хочеться нереально», — коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Кумейко позує в крихітному купальнику під час відпочинку на морі, демонструючи розкішні принади. Крім цього, на ній були елегантні окуляри й красивий браслет на руці.
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Уточнимо, що шанувальники Кумейко не змогли що-небудь сказати, оскільки кадрами поділилася виконавиця у себе в Сторіс. Хоча багато з них буквально "закидали" б її компліментами.
До цього ми розповідали, що колишня Nikita, а зараз український Dj Анастасія Кумейко похвалилася розкішними формами в непристойній білизні.
«Які плани на серпень?» — коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на фотографії Кумейко позує в шкіряній портупеї, яка максимально оголює її розкішні форми. Сама красуня задерла руки до гори, з-за чого знімок вийшов ще більш привабливим.
Однак шанувальники співачки не змогли що-небудь сказати, адже фотографією знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Сторіс.
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