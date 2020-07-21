Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в смелом образе и задала важный вопрос

На кадрах Кумейко была в странной черной накидке, босоножках и черном боди. В руках женщина держала большие садовые ножницы. Волосы у Анастасии в этот раз были собраны назад. Красотка бегала по газону с ножницами и делала вид, что что-то стрижет. В один прекрасный момент звезда случайно зацепила елку, которая стояла рядом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знааменитости.

"Мужчины, вопрос к вам!

Как думаете, каких женщин стоит опасаться?

Женщин острых на язык или женщин с острым в руках?", - написала Анастасия.

Фанаты посмотрели ролик более 6 тысяч раз и написали комментарии:

"Никаких", "Заберите у нее ножницы", "Почему ты такая шикарная?!", "Женщин просто надо опасаться ", "Их не нужно бояться их нужно любить ночью и днем жарким огнем", "С острым в руках", "Конечно острых на язык, та что с ножом , пырнет тебя разок , тебя зашьют и она успокоится, а то что на словцо , будет тебя колоть до тех пор пока ты живешь", "Настя руки-ножницы", "Женщин вообще не стоит опасаться", "Стоит опасаться тупых женщин, а острота - это наоборот плюс", "Злых, с оружием в руках", "Однозначно острых на язык, из рук можно попытаться отобрать,а вот что дано природой, вам прекрасные половины человечества, не отнимешь!".

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