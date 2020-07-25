Бывшая участница группы Nikita, певица и диджей Анастасия Кумейко сверкнула фигуркой в одном лифчике

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором танцевала возле холодильника. На певице были белые штаны, а верхнюю одежду она решила сбросить с себя. Кроме этого, красотка использовала фильтр, который надел ей на лицо кожаную маску зайчика. Таким образом, Кумейко буквально устроила ролевые игры на кухне.

«Ох как красиво видно мои бублички, конфетки и прочие «секретики» идеальной фигуры», - подписала звезда первое сторис.

На втором видео она отметила: «Отращиваю волосы для определенных целей». Вероятно, красотка намекнула, что волосами можно с легкостью прикрыть обнаженное тело. Также певица добавила: «Какой же у меня крутой микс». И продолжила танцевать.

Стоит отметить, что Кумейко довольно часто устраивает спонтанные представления на своей кухне. Она часто танцует в откровенных нарядах. Впрочем, во время работы в группе образы девушек были такими же соблазнительными.

Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко поделилась снимком, на котором позировала в наряде без штанов, выставив напоказ идеальные ножки. Огромные рукава костюма выглядели впечатляюще.

«Собралась, и осталась дома», — пошутила артистка под фото.

Напомним, что фигуриста экс-Nikita сверкнула идеальным шпагатом, Волочкова не конкурент: пикантное фото.

А еще Politeka писала, что экс-Nikita нагнулась в халате перед камерой, показав самое интересное: "Ракурс решает".

Также Politeka сообщала, что фигуристая экс-Nikita устроила опасные игры в узеньком боди и накидке: "Заберите у нее...".