Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в любимом образе
На кадрах красотка позировала в черном халате на кухне у себя дома. Волосы Кумейко собрала в хвост, чтобы не мешали. Анастасия смотрела в камеру, а после этого пустилась в пляс возле холодильника. На втором кадре звезда уже была в прозрачном топе и штанах. Красотка дала заглянуть в штаны, которые отодвинула пальцем, чтобы показать идеальный пресс. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Музыка решает" и "Ладно, покажу вам свой пресс. Уверенно иду к своим целям", - подписала кадра Кумейко.
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Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Ракурс решает, вид сверху идеальный".
Сообщалось, что Анастасия Кумейко сверкнула невероятными изгибами в наряде без штанов.
«Собралась, и осталась дома», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в наряде без штанов, выставив напоказ идеальные ноги. Мимо такой красоты ее поклонники просто не могли пройти, о чем говорят комментарии под фотографией.
Мы писали, что 34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко порадовала поклонников горячими танцами.
Звезда обтянула стройные ножки черными лосинами.
Анастасия танцевала не одна, а со своими "двойниками", которые появились благодаря одному из приложений.
Напомним, фигуристая экс-Nikita устроила опасные игры в узеньком боди и накидке
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