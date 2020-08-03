Американська модель Кайлі Дженнер вирішила «увігнати у фарбу» шанувальників, блиснувши формами в латексному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, опублікованій фотографії Кайлі позує в червоному латексному вбранні, нагнувшись над столом і демонструючи хижий погляд. Доповнювали образ красуні ефектна зачіска і браслет на руці.
Попри те, що кадр модель ніяк не підписала, він викликав справжній фурор серед її шанувальників.
«Ух, як обтягує», «Як стирчать красиво. Це просто бомби якісь», «боже, які в тебе великі форми. Неймовірно», «ти сама досконалість. Діамант», «коли дивлюся на тебе, аж слинки течуть», — пишуть вони.
До цього ми повідомляли, що відома модель Кайлі Дженнер разом з подругою вирішили побавитися на камеру, обтянув пишні форми нарядами в сітку.
«Вибери свого персонажа», — коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Дженнер позує разом зі своєю подругою, вбравшись у пікантні вбрання і застигнувши в гарячих позах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку шанувальників знаменитостей.
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