Американська модель Кайлі Дженнер вирішила «увігнати у фарбу» шанувальників, блиснувши формами в латексному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, опублікованій фотографії Кайлі позує в червоному латексному вбранні, нагнувшись над столом і демонструючи хижий погляд. Доповнювали образ красуні ефектна зачіска і браслет на руці.

Попри те, що кадр модель ніяк не підписала, він викликав справжній фурор серед її шанувальників.

«Ух, як обтягує», «Як стирчать красиво. Це просто бомби якісь», «боже, які в тебе великі форми. Неймовірно», «ти сама досконалість. Діамант», «коли дивлюся на тебе, аж слинки течуть», — пишуть вони.

До цього ми повідомляли, що відома модель Кайлі Дженнер разом з подругою вирішили побавитися на камеру, обтянув пишні форми нарядами в сітку.

«Вибери свого персонажа», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Дженнер позує разом зі своєю подругою, вбравшись у пікантні вбрання і застигнувши в гарячих позах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку шанувальників знаменитостей.

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