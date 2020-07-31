Известная модель Кайли Дженнер вместе с подругой решили побаловаться на камеру, обтянув пышные формы нарядами в сетку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Выбери своего персонажа», — коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Дженнер позирует вместе со своей подругой, нарядившись в пикантные наряды и застыв в горячих позах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны поклонников знаменитости.
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«Чародейки», «королевский вид. До такого мне еще расти и расти», «вот это божественные формы. Мне бы такие», «вау, бомбы», «Королева Кайли – ты лучшая», «скажу лишь одно слово — наслажденье», — пишут они.
До этого мы рассказывали, что супермодель Кайли Дженнер с подругой показали себя во всей красе без смущения.
Красотки были в комбинезонах телесного цвета с корсетом, который идеально подчеркивал их идеальные формы. Подруга знаменитости Анастасия Караниколау была в похожем наряде. Волосы знаменитости решили оставить распущенными.
"А мы вернулись", - кратко подписала фото Кайли.
Фотография за короткое время собрали несколько миллионов лайков, оставив тысячи комментариев.
Напомним, Кайли Дженнер показала, как надо соблазнять в простом бежевом бикини
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