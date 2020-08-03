Американская модель Кайли Дженнер решила «вогнать в краску» поклонников, блеснув формами в латексном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованной фотографии Кайли позирует в красном латексном наряде, нагнувшись над столом и демонстрируя хищный взгляд. Дополняли образ красотки эффектная прическа и браслет на руке.
Несмотря на то, что кадр модель никак не подписала, он вызвал настоящий фурор среди ее поклонников.
«Ух, как обтягивает», «Как торчат красиво. Это просто бомбы какие-то», «боже, какие большие у тебя формы. Невероятно», «ты само совершенство. Диамант», «когда смотрю на тебя, аж слюнки текут», — пишут они.
До этого мы сообщали, что известная модель Кайли Дженнер вместе с подругой решили побаловаться на камеру, обтянув пышные формы нарядами в сетку.
«Выбери своего персонажа», — коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Дженнер позирует вместе со своей подругой, нарядившись в пикантные наряды и застыв в горячих позах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны поклонников знаменитости.
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