Ангел популярного бренду Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо похвалилася розкішними формами в нестандартному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Хвилі позитиву», — йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії модель позує в нестандартному купальнику лежачи на кушетці, демонструючи розкішні форми просто на камеру. Знаменитість не соромилася показувати розкішні принади, змінюючи ракурс.
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Однак шанувальники Амбросіо не змогли що-небудь сказати, оскільки кадрами красуня поділилася у себе в Сторіс.
До цього повідомлялося, що модель Алессандра Амбросіо, яка була ангелом бренду Victoria’s Secret, порадувала спекотним чином в бікіні.
Алессандра Амбросіо позує в басейні, стоячи по пояс у воді. Вся волога після купання, вона підставила обличчя яскравим обличчям сонця і зажмурила очі від задоволення. Дівчина вирішила надати кадру ще більшої пікантності, а для цього спустила бретельку зеленого купальника, прикривши груди тією ж рукою.
"Я мрію про літо, яке триває вічно... ☀️💫", - підписала фото Амбросіо.
У коментарях користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю Алессандри і подарували їй безліч компліментів.
Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо в міні-бікіні влаштувала спекотні розваги на пляжі: «Любов в повітрі».
Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо здивувала видом в мокрому бікіні: "Поцелованная сонцем".
Також Politeka інформувала, що Алессандра Амбросіо позбулася білизни, показавши річний кайф: "Дівчина у вогні".