Популярна українська модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу «Міс Україна 2018», похвалилася красою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, дівчина позує на пляжі в крихітному чорному купальнику, демонструючи розкішні вигини. Модель ефектно задерла руки і в цей момент вирішила поправити волосся, через що знімок вийшов досить пікантним.

Попри те, що Гузь вирішила його не підписувати, шанувальники знаменитості прийшли в захват.

«Ого, яка кішка», «найкрутіша. Це найкраще, що я бачив сьогодні», «які апетитні місця! Космос», «Яка краса😘😘😘😘, ви сама сама», «діамант. Ось пощастить ж якомусь чоловікові», — пишуть вони.

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На фото красуня позує в купальнику тілесного кольору і босоніжках. Дівчина тримається за трубу, позуючи на даху. Леоніла спокусливо вигнулась, демонструючи спокусливі форми без краплі збентеження.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі, засипавши кумира "тоннами" компліментів.

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