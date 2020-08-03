Популярная украинская модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2018», похвасталась красотой на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, девушка позирует на пляже в крохотном черном купальнике, демонстрируя роскошные изгибы. Модель эффектно задрала руки и в этот момент решила поправить волосы, из-за чего снимок получился достаточно пикантным.
Несмотря на то, что Гузь решила его никак не подписывать, поклонники знаменитости пришли в настоящий восторг.
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«Ого, какая кошка», «самая крутая. Это лучшее, что я видел сегодня», «какие аппетитные места! Космос», «Какая красота😘😘😘😘, вы самая самая», «диамант. Вот повезет же какому-то мужчине», — пишут они.
Как сообщалось ранее, известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала себя в смелом образе
На фото красотка позирует в купальнике телесного цвета и босоножках. Девушка держится за трубу, позируя на крыше. Леонила соблазнительно выгнулась, демонстрируя соблазнительные формы без капельки смущения.
Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии, засыпав кумира "тоннами" комплиментов.
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