Популярна українська виконавиця Настя Каменських блиснула неймовірною красою в нестандартному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Showtime babe», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Каменських позує в латексному вбранні з принтом у вигляді зебри. Він максимально ефективно підкреслює значні принади красуні, спровокувавши хвилю коментарів з боку її прихильників.

«Чертовски красива», «я тебе обожнюю», «гармата», «Крихітка на мільйон», «просто бомбезна», «Дерти не передерти👍🔥», «Тут справжня ваша фігура без Фотошопу і вона супер Настюша», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як веселиться в Одесі на яхті.

Відразу після відпустки в Туреччині зірка відправилася для продовження відпочинку в Одесу. Там Настя вирішила блиснути фігурою в білому бікіні, за яке раніше її серйозно розкритикували.

На нових кадрах Настя блиснула формами у всій красі - в білому бікіні й випрямившись перед об'єктивом, щоб захопити довгими ніжками. Настя позувала без макіяжу і зайвих прикрас. Як і завжди, зірку засипали коментарями.

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкому білому платті поділилася важливою новиною: "Нарешті! Дочекалися...".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя: "Зради, пластику і зіркова хвороба".