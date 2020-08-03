Популярная украинская исполнительница Настя Каменских сверкнула невероятной красотой в нестандартном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Showtime babe», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Каменских позирует в латексном наряде с принтом в виде зебры. Он максимально эффективно подчеркивает внушительные прелести красотки, спровоцировав бурю комментариев со стороны ее поклонников.

«Чертовски красивая», «я тебя обожаю», «пушка», «Малышка на миллион», «бомбезная просто», «Драть не передрать👍🔥», «Тут настоящая ваша фигура без Фотошопа и она супер Настюш», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как веселится в Одессе на яхте.

Сразу после отпуска в Турции звезда отправилась для продолжения отдыха в Одессу. Там Настя решила блеснуть фигурой в белом бикини, за которое ранее ее серьезно раскритиковали.

На новых кадрах Настя блеснула формами во всей красе - в том же белом бикини и выпрямившись перед объективом, чтобы восхитить длинными ножками. Настя позировала без макияжа и лишних украшений. Как и всегда, звезду засыпали комментариями.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".