Популярная украинская исполнительница Настя Каменских сверкнула невероятной красотой в нестандартном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Showtime babe», — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Каменских позирует в латексном наряде с принтом в виде зебры. Он максимально эффективно подчеркивает внушительные прелести красотки, спровоцировав бурю комментариев со стороны ее поклонников.
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«Чертовски красивая», «я тебя обожаю», «пушка», «Малышка на миллион», «бомбезная просто», «Драть не передрать👍🔥», «Тут настоящая ваша фигура без Фотошопа и она супер Настюш», — пишут они.
До этого мы рассказывали, что знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как веселится в Одессе на яхте.
Сразу после отпуска в Турции звезда отправилась для продолжения отдыха в Одессу. Там Настя решила блеснуть фигурой в белом бикини, за которое ранее ее серьезно раскритиковали.
На новых кадрах Настя блеснула формами во всей красе - в том же белом бикини и выпрямившись перед объективом, чтобы восхитить длинными ножками. Настя позировала без макияжа и лишних украшений. Как и всегда, звезду засыпали комментариями.
Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».
А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".
Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".