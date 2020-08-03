Популярна модель Емілі Ратаковські вирішила похвалитися формами в приспущених штанях й тісному топі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.
Так, модель позує в приспущених штанях й тісному топі ефектно запалює під музику, елегантно рухаючись в такт. Самі кадри вона ніяк не підписала, хоча її шанувальники буквально засипали кумира компліментами.
«На це можна дивитися тільки мовчки» «Я б все зробила заради такої фігури», «тобі б зайнятися танцями. Добре виходить», «боже, який гарний вигляд. Не тіло, а просто мрія», — пишуть вони.
До цього ми розповідали, що модель Емілі Ратоковски показала пікантне вбрання в якому не соромиться виходити на прогулянку.
Емілі Ратаковськи відома у світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm наповнена знімками моделі в яскравих нарядах.
Зовсім недавно знаменита красуня, яка кілька тижнів тому змінила природний темний відтінок волосся блонд, знову повертається «до коренів». Так, дівчина все частіше показує фото на яких позує з темним кольором волосся.
Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами у зовнішності, стала ще красивішою.
Також Politeka писала, що Ратаковськи роздяглася і без сорому показала, ніж її нагородила природа.
Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом у томної позі.