Популярна модель Емілі Ратаковські вирішила похвалитися формами в приспущених штанях й тісному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

Так, модель позує в приспущених штанях й тісному топі ефектно запалює під музику, елегантно рухаючись в такт. Самі кадри вона ніяк не підписала, хоча її шанувальники буквально засипали кумира компліментами.

«На це можна дивитися тільки мовчки» «Я б все зробила заради такої фігури», «тобі б зайнятися танцями. Добре виходить», «боже, який гарний вигляд. Не тіло, а просто мрія», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що модель Емілі Ратоковски показала пікантне вбрання в якому не соромиться виходити на прогулянку.

Емілі Ратаковськи відома у світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm наповнена знімками моделі в яскравих нарядах.

Зовсім недавно знаменита красуня, яка кілька тижнів тому змінила природний темний відтінок волосся блонд, знову повертається «до коренів». Так, дівчина все частіше показує фото на яких позує з темним кольором волосся.

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами у зовнішності, стала ще красивішою.

Також Politeka писала, що Ратаковськи роздяглася і без сорому показала, ніж її нагородила природа.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом у томної позі.