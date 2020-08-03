Популярная модель Эмили Ратаковски решила похвастаться формами в приспущенных штанах и тесном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

Так, модель позирует в приспущенных штанах и тесном топе эффектно зажигает под музыку, элегантно двигаясь в такт. Сами кадры она никак не подписала, хотя ее поклонники буквально засыпали кумира комплиментами.

«На это можно смотреть только молча» «Я бы все сделала ради такой фигуры», «тебе бы заняться танцами. Хорошо получается», «боже, какой красивый вид. Не тело, а мечта просто», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что модель Эмили Ратоковски показала пикантный наряд в котором не стесняется выходить на прогулку.

Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm наполнена снимками модели в пикантных нарядах.

Совсем недавно знаменитая красотка, которая пару недель тому сменила природный темный оттенок волос на блонд, вновь возвращается «к корням». Так, девушка все чаще показывает фото на которых позирует с темным цветом волос.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковськи ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Также Politeka писала, что Ратаковськи разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа.

Как Politeka сообщала, что Ратаковськи без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе.