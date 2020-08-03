Відома топ-модель Белла Хадід знялася в цікавій фотосесії для популярного журналу

Красуня практично кожен день хвалиться своєю досконалою фігурою в Instagram, повідомляє Politeka.net. Зірка придбала велику популярність, тому регулярно стає героїнею різних сміливих фотозйомок.

Так, модель з'явилася в новому випуску журналу Elle. Відповідні фото розлетілися по мережі.

На одному з фото красуня постала в напівпрозорій червоній сукні з рюшами. Неозброєним поглядом видно, що красуня повністю оголена під вбранням. До того ж, Белла злегка розкрила сукню, показавши пружний живіт.

Знаменитість позувала на тлі зеленого газону, спираючись на руку. Зачіска була простою, а на обличчі ніби зовсім немає макіяжу.

Також на іншому кадрі красуня стояла в цій же сукні, розкривши її і посвітивши червоною білизною.

Крім цього наряду, зірка з'явилася в різному одязі і локаціях.

"Белла Хадід для нового випуску журналу Elle. 🧡", - підписали фото автори посту.

За дві години пост зібрав майже 500 лайків та багато коментарів.

"Останній слайд 🔥😍😆супер!", "А фотограф Джі 😍", "Сукня клас❤️", "Класна😍❤️", "Яка смішна на останньому кадрі😁", "Красуня просто 😍😍", "Красуня 😍", "Ідеальна", "Це ж треба так красиво впасти в басейн😁", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Белла Хадід роздяглася до пояса разом зі своєю подругою-моделлю Вітторією Черетти, яка топлес прийняла вельми незвичну позу. Дівчина схилилася набік, зігнула одну ногу в коліні і сперлася об іншу.

Нагадаємо, Белла Хадід в короткій маєчці показала, як орудує інструментом: "Янголятко не так простий".

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