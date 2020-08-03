Популярний російський виконавець Микола Басков приголомшив шанувальників постільними кадрами з незнайомкою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, спершу Басков позує в ліжку з незнайомкою, розповідаючи про те, що він подає на розлучення і розриває шлюбний контракт. На інших кадрах Басков вже з іншими дівчатками позує на камеру. Вони змінюють один одного, поки сам співак позує в яскравому костюмі.
«Так ти бабій! Бажаю тобі величезної любові на все життя!», «Це викликає захват! Відмінний вигляд», «як рухаються, космос», «Дивовижне поруч!😱🔥🤪 Варто заїжджати?», «краш мого дитинства», «класно», «супер», «це класно», — пишуть його шанувальники.
До цього ми розповідали, що російський співак Микола Басков справив справжній фурор в мережі.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, яке викликало дуже бурхливу реакцію.
Микола Басков анонсував вихід нового кліпу. Для цього співак опублікував знімок в яскравому образі. Басков позує в червоному костюмі, сидячи на Rolls-Royce.
Зазначимо, зовнішній вигляд співака зібрав безліч компліментів.
Не встояв навіть екс-коханий Наталки Корольової - Ігор Ніколаєв. Він поставив публікації Баскова «лайк».
Нагадаємо, що сильно худого Миколи Баскова атакували після сумного визнання: "Кольчик зовсім...".
Як повідомляла Politeka, підпилий Басков ошелешив кадрами без зубів, мережа кипить: «Ну навіщо таке знімати?».
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