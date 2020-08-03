Популярний російський виконавець Микола Басков приголомшив шанувальників постільними кадрами з незнайомкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, спершу Басков позує в ліжку з незнайомкою, розповідаючи про те, що він подає на розлучення і розриває шлюбний контракт. На інших кадрах Басков вже з іншими дівчатками позує на камеру. Вони змінюють один одного, поки сам співак позує в яскравому костюмі.

«Так ти бабій! Бажаю тобі величезної любові на все життя!», «Це викликає захват! Відмінний вигляд», «як рухаються, космос», «Дивовижне поруч!😱🔥🤪 Варто заїжджати?», «краш мого дитинства», «класно», «супер», «це класно», — пишуть його шанувальники.

До цього ми розповідали, що російський співак Микола Басков справив справжній фурор в мережі.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, яке викликало дуже бурхливу реакцію.

Микола Басков анонсував вихід нового кліпу. Для цього співак опублікував знімок в яскравому образі. Басков позує в червоному костюмі, сидячи на Rolls-Royce.

Зазначимо, зовнішній вигляд співака зібрав безліч компліментів.

Не встояв навіть екс-коханий Наталки Корольової - Ігор Ніколаєв. Він поставив публікації Баскова «лайк».

Нагадаємо, що сильно худого Миколи Баскова атакували після сумного визнання: "Кольчик зовсім...".

Як повідомляла Politeka, підпилий Басков ошелешив кадрами без зубів, мережа кипить: «Ну навіщо таке знімати?».

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