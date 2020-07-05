Российский певец Николай Басков вызвал бурную реакцию поклонников роликом, на котором предстал в необычном виде

Как сообщает Politeka.net, свежее видео он опубликовал на своей странице в Инстаграм. Басков снял себя крупным планом. На видео у него не было части зубов, а в руках красовалась бутылка водки. Он начал кричать странным голосом, что собирается отметить свой успех новым клипом.

«Радость-то какая, мы с marina_phedunkiv на 5 месте в трендах с её клипом на песню #ЛавСтори», - написал певец.

За день видео с певцом посмотрели более 125 тысяч раз. В комментариях ему оставили массу отзывов. Одни поклонники хвалили артиста за смелость, а другие не понимали, зачем Басков опускается до такого уровня.

«Николай ну зачем такое снимать? вы же порядочный мужчина, лучше спойте новую песню», «Капец, я сначала не поняла что происходит», «Николай-это вы так без гримма, скажите честно?», «Николай вы там чего? Тренды трендами но мы хотим услышать "вишнёвая любовь"», «Николай, вы просто супер комик! Вам этот жанр идёт, и нам весело и вам хорошо, не останавливайтесь на достигнутом!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Басков начинал карьеру, как серьезный исполнитель, но в последнее время ради популярности идет на различные эксперименты с образами.

Напомним, что Баскова в подростковом наряде перекосило на фоне печального Урганта: "Мальчики в детство упали".

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