Российский певец Николай Басков произвел настоящий фурор в сети
На своей странице в Инстаграм он опубликовал фото, которое вызвало очень бурную реакцию, передает Politeka.net.
Николай Басков анонсировал выход нового клипа. Для этого певец опубликовал снимок в ярком образе. Басков позирует в красном костюме, сидя на Rolls-Royce.
Отметим, внешний вид певца собрал множество комплиментов.
«Образ супер🔥🔥🔥», «Какой мужчина!!!», «Прекрасен», «О боже какой мужчина🔥🔥🔥», «Коля, просто офигеть!!!😍😍😍 Красавец!!! 😍😍 Нет слов!!!🙌 Молодчина так держать!!!», «Нереально красивый 😍😍😍 ждём клип с нетерпением!!», «Ты самый лучший артист», «Николаааааай!! ❤️❤️❤️❤️❤️ Ну тут уж точно никогда не разлюбишь твой лали ла лай!!», «Вау😍👍🔥 Николай, выглядите просто сногсшибательно!!», - восхищается Сеть.
Тройной перерасчет пенсий в Украине: кто и когда получит повышенные выплаты
Роскошная внучка Боярского с шестым размером устроила «взрослые» танцы: «Как подпрыгивают…»
НБУ показал украинцам новые деньги: как они выглядят, "посвящены будущим..."
Женька из «Сватов» разделась перед камерой, едва прикрыв прелести цветами: «Ты бомба»
Не устоял даже экс-возлюбленный Наташи Королевой - Игорь Николаев. Он поставил публикации Баскова «лайк».
Ранее мы сообщали, что Ивлеева из "Орла и Решки" показала кадр со съемок выпуска с Басковым, на котором поставила его в неудобную позу. Николай лежал на спине с задранными ногами, из которых они соорудили нечто напоминающее лук для стрельбы.
Напомним, что сильно исхудавшего Николая Баскова атаковали после грустного признания: "Кольчик совсем...".
Как сообщала Politeka, подвыпивший Басков ошарашил кадрами без зубов, сеть кипит: «Ну зачем такое снимать?».
Также Politeka писала, что появилось фото могилы Баскова: Лобода не сдержалась, «Светлая память».