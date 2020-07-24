Российский певец Николай Басков произвел настоящий фурор в сети

На своей странице в Инстаграм он опубликовал фото, которое вызвало очень бурную реакцию, передает Politeka.net.

Николай Басков анонсировал выход нового клипа. Для этого певец опубликовал снимок в ярком образе. Басков позирует в красном костюме, сидя на Rolls-Royce.

Отметим, внешний вид певца собрал множество комплиментов.

«Образ супер🔥🔥🔥», «Какой мужчина!!!», «Прекрасен», «О боже какой мужчина🔥🔥🔥», «Коля, просто офигеть!!!😍😍😍 Красавец!!! 😍😍 Нет слов!!!🙌 Молодчина так держать!!!», «Нереально красивый 😍😍😍 ждём клип с нетерпением!!», «Ты самый лучший артист», «Николаааааай!! ❤️❤️❤️❤️❤️ Ну тут уж точно никогда не разлюбишь твой лали ла лай!!», «Вау😍👍🔥 Николай, выглядите просто сногсшибательно!!», - восхищается Сеть.

Не устоял даже экс-возлюбленный Наташи Королевой - Игорь Николаев. Он поставил публикации Баскова «лайк».

Ранее мы сообщали, что Ивлеева из "Орла и Решки" показала кадр со съемок выпуска с Басковым, на котором поставила его в неудобную позу. Николай лежал на спине с задранными ногами, из которых они соорудили нечто напоминающее лук для стрельбы.

Напомним, что сильно исхудавшего Николая Баскова атаковали после грустного признания: "Кольчик совсем...".

Как сообщала Politeka, подвыпивший Басков ошарашил кадрами без зубов, сеть кипит: «Ну зачем такое снимать?».

Также Politeka писала, что появилось фото могилы Баскова: Лобода не сдержалась, «Светлая память».