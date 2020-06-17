Российский певец Николай Басков вызвал бурную реакцию соотечественников своим признанием в Сети

Как передает Politeka.net, на артиста буквально набросились фолловеры после поста в Instagram.

«Хочууууу на моооорееее 😬 очень 🙌🏻 когда уже откроют границы 😢❓»,- написал Басков и опубликовал свое грустное фото.

Отметим, признание Баскова встретили довольно резко. В комментариях его упрекают, и пишут, что отдохнуть можно и в России.

«А чем наше море не море?», «А российские курорты вас не привлекают?», «Езжай в Анапу», «Дуйте в Сочи, чем не море 😂😂😂 а то туда тока петь», «Можно и в своей стране разок отдохнуть», «Добро пожаловать в Сочи», «В Сочи ждём Николай вас», «К вашим услугам: Балтийское, Черное и Азовское, Северного Ледовитого (Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское) и Тихого (Берингово, Охотское и Японское)», - пишут фолловеры.

Также внимательный фанат Баскова обратил внимание, что артист заметно похудел.

«Подхудал совсем Кольчик))», - написали под фото.

Напомним, недавно на недостаток морского отдыха жаловалась и певица Ани Лорак.

Напомним, что Киркоров жестко подставил Баскова с женщиной, кадры позора видели все: «Жесть, помилуй ее…».

Как сообщала Politeka, Киркоров не выдержал и раскрыл правду о страшной болезни: «Берегите себя и своих близких».

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