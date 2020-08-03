53-річний російський співак Філіп Кіркоров похвалився відпочинком зі співачкою Ані Лорак

Як передає Politeka.net, Король російської естради опублікував свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram.

«Настрій на тиждень залежить від часу в понеділок! А компанія - визначальний фактор! Будь ласка, не треба відволікати нас з АниЛорак від ідеального життя», - написав співак.

На опублікованому знімку Кіркоров позує, стоячи поряд з Лорак і тренером на тлі гірського пейзажу і спираючись на ключку для гольфу. Співак одягнений в строкаті шорти, чорну футболку з принтом і кепку. На ногах у нього шльопанці.

Лорак позує в білій мереживній сукні, витончено схрестивши ноги.

Артисти просто світяться від радості.

Зазначимо, судячи з геолокації, зазначеної на знімку, для свого відпочинку зірки обрали курортний готель Elounda Peninsula в Греції.

Відзначимо, що колишній чоловік Ані Лорак не пройшов повз, він поставив знімку "лайк".

Як відомо, Ані Лорак є кумою Філіпа Кіркорова. Між зірками вельми теплі відносини. Вони часто подорожують разом за океан, а також їх нерідко можна побачити на спільних святкуваннях або ж світських заходів.

Нагадаємо, що щасливий Кіркоров повідомив про поповнення, Мартін й Алла-Марія вже не одні: "Ласкаво просимо в сім'ю".

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