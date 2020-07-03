53-летний российский певец Филипп Киркоров с размахом отметил восьмилетие сына Мартина-Кристина

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, сделанные во время вечеринки по случаю дня рождения мальчика.

Киркоров позаботился о шикарных развлечениях: тут и батуты, и уйма шариков, и стилизация под "Звездные войны" с разряженными аниматорами.

Количество детей на общих фото впечатляет. Кажется, будто Филипп пригласил всю округу. Правда, внимательные пользователи заметили, что на снимках отсутствуют двойняшки певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза и Гарри.

"На празднике @martinkirkorov меня прозвали #многодетный отец 💪🏽 Пока ещё по статусу нет... Но #папаголик я точно 💯 Сколько детей у меня насчитали?♾", - подписал кадры счастливый Киркоров.

Поклонники кинулись обсуждать увиденное:

"😂 Филипп Бедросович, вы самый лучший отец для своих детей💗♥"

"Ну если крестников считать, то и по статусу вы тоже #многопапа получаетесь👌"

"Какие все красивые 😍😍😍❤️ Уверен что праздник прошёл на сто 👍🔥💣"

"Эй, серьезно, что значит ПОКА ЕЩЁ? Филипп, вы хотите нас удивить? @fkirkorov Вы полны сюрпризов))"

"Вай какие 🔥🔥🔥 Фоточки"

"А почему нет детей Галкина и Пугачевой?" - "Я думаю - осторожничают. КАРАНТИН все таки. Я бы тоже не пустила в толпу"

Ранее мы сообщали, Киркоров растрогал видеонарезкой, в которой собрал самые яркие моменты с сыном. Гордый отец опубликовал кадры в день рождения мальчика, и тут же получил тысячи поздравлений. В частности, артиста поздравили Ани Лорак, Николай Басков, Алика Смехова, Эвелина Бледанс и Максим Галкин.

Напомним, что "нажравшийся" Харламов напугал внешним видом, красноречивый кадр.

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