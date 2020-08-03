53-летний российский певец Филипп Киркоров похвастался отдыхом с певицей Ани Лорак

Как передает Politeka.net, Король российской эстрады опубликовал свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм.

«Настроение на неделю зависит от времяпровождения в понедельник! А компания - определяющий фактор! Пожалуйста, не надо отвлекать нас с АниЛорак от идеальной жизни», - написал эпатажный певец.

На опубликованном снимке Киркоров позирует, стоя рядом с Лорак и тренером на фоне горного пейзажа и опираясь на клюшку для гольфа. Певец одет в пестрые шорты, черную футболку с принтом и кепку. На ногах у него шлепанцы.

Лорак позирует в белом кружевном платье, изящно скрестив ноги.

Артисты просто светятся от радости.

Отметим, судя по геолокации, указанной на снимке, для своего отдыха звезды избрали курортный отель Elounda Peninsula в Греции.

Отметим, что бывший муж Ани Лорак не прошел мимо, он поставил снимку "лайк".

Как известно, Ани Лорак является кумой Филиппа Киркорова. Между звездами весьма теплые отношения. Они часто вместе путешествуют за океан, а также их нередко можно увидеть на совместных празднованиях или же светских мероприятий.

Напомним, что счастливый Киркоров сообщил о прибавлении, Мартин и Алла-Мария уже не одни: "Добро пожаловать в семью".

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