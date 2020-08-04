Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд не звикла виставляти особисте життя напоказ, але цей випадок став винятком

Зірка вирішила здивувати шанувальників, порадувавши їх відео зі своїм хлопцем, повідомляє Politeka.net. Відповідні кадри були оприлюднені в сторіз Instagram.

Пара позувала в басейні, модель, стояла у воді по шию. Вона втягнула руки вперед і дивилася великими очима в об'єктив. При цьому красуня відкрила свої пухкі губи.

Ебі була в чорно-білому бікіні, яке ледве змогло утримати її пишні груди. Бойфренд моделі обійняв її за талію, примостившись збоку. Молодий чоловік дивився в камеру, не відволікаючись.

На іншому відео пара також постала в басейні, на цей раз вже було темно. Модель знімала селфі, а її бойфренд цілував її в щоку, потім красуня потягнулася до нього губами і обидва поцілувалися знову.

Кадри вийшли дуже жаркими і такими, що запам'ятовуються.

"Моя любов", - підписала відео Ебі.

Ролики не зібрали багато лайків, але, можливо, авторку і її бойфренда засипали компліментами в дірект. Про таку дівчину мріє кожен чоловік, а пощастило одному.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд постала в темно-блакитному бікіні, яке натягнулося на крихітних лямках з грайливими кільцями. Клаптики блакитної тканини з паєтками ледь утримували великі груди, які так і норовили вислизнути.

Маленькі плавки-бікіні також натяглися на пишних стегнах знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд наділа для зйомки чорний бюстгальтер, який ледь стримував апетитні груди. Образ знаменитої моделі доповнила стильна укладка, а також макіяж в бежево-пісочних тонах. Крім того, пікантної нотки образу додали підтяжки і прозорі панчохи.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд в ефектному купальнику показала свій соковитий ракурс.

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