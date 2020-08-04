Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд не привыкла выставлять личную жизнь напоказ, но этот случай стал исключением

Звезда решила удивить поклонников, порадовав их видео со своим парнем, сообщает Politeka.net. Соответствующие кадры были обнародованы в сториз Инстаграм.

Пара позировала в бассейне, модель, стояла в воде по шею. Она втянула руки вперед и смотрела большими глазами в объектив. При этом красотка открыла свои пухлые губы.

Эби была в черно-белом бикини, которое едва смогло удержать ее пышную грудь. Бойфренд модели обнял ее за талию, пристроившись сбоку. Молодой человек смотрел в камеру, не отвлекаясь.

На другом видео пара также предстала в бассейне, в этот раз уже было темно. Модель снимала селфи, а ее бойфренд целовал ее в щеку, затем красотка потянулась к нему губами и оба поцеловались снова.

Кадры вышли очень жаркими и запоминающимися.

"Моя любовь", - подписала видео Эби.

Ролики не собрали много лайков, но, возможно, автора и ее бойфренда засыпали комплиментами в директ. О такой девушке мечтает каждый мужчина, а повезло одному.

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в темно-голубом бикини, которое натянулось на крохотных лямках с игривыми колечками. Лоскутки голубой ткани с пайетками едва удерживали большую грудь, которая так и норовила выскользнуть.

Маленькие плавки-бикини также натянулись на пышных бедрах знаменитости.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд надела для съемки черный бюстгальтер, который едва сдерживал аппетитную грудь. Образ знаменитой модели дополнила стильная укладка, а также макияж в бежево-песочных тонах. Кроме того, пикантной нотки образу добавили подтяжки и прозрачные чулки.

Напомним, Эби Рэтчфорд в эффектном купальнике показала свой самый сочный ракурс.

Как сообщала Politeka, сочная Эби Рэтчфорд в кружеве устроила жаркое шоу для мужчин: топ соблазнительных образов.

Также Politeka писала, что аппетитная Эби Рэтчфорд в пиджаке без белья сверкнула внушительными «подружками».