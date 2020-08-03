Відома українська актриса Анна Кошмал показала себе і розповіла про свою команду

На фото красуня сиділа в спідниці і топі. Ганна була в гримерці і тримала в руках тіні, поки їй робили зачіску. Поруч можна побачити оператора, що її знімав, а ззаду ще кілька людей. Дівчина посміхалася і про щось захоплено розмовляла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Працюючи з самою улюбленою командою, посмішка не сходить з обличчя", - написала Анна.

Фанати поставили майже 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так я якось дивилася свати 7, а чому, Аня, Ви там маленька, я щось не можу зрозуміти???", "Красуня", "Дуже мило, чекаємо 2 сезон", "Чарівна посмішка, люблю", "Анюта, Де сьогодні знімаєте?)", "Ви така радісна, дуже красива посмішка", "Анна, ви дуже гарна і ніжна дівчина. Залишайтеся завжди такою", "шалено красиві", "Здорово! Вітаю вас! Це добре коли людина посміхається!", "Дуже приємно дивитися, коли ви посміхаєтеся, вам посмішка дуже йде. Частіше посміхаєтеся і ніколи не сумуйте".

Повідомлялося, що українська актриса Ганна Кошмал порадувала прихильників новиною про новий проект.

у себе в Instagram Кошмал поділилася фотографією зі зйомок. Красуня з'явилася в неймовірно спокусливій образі. У неї була гарна зачіска та макіяж. Дівчина була одягнена в міні-плаття і босоніжки на підборах. Актриса виглядала дуже мило.

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