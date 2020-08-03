Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка "Сватів" вразила фанатів архывним знімком

Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку присвячену творчості знаменитості.

У Мережі з'явився знімок молодий Кравченко з короткою стрижкою, променистою усмішкою і сяючими очима.

Відзначимо, такий образ захопив шанувальників артистки.

«Ви завжди і в будь-якому випадку дуже красива», «Чудовий образ», «Тетяна Я ваша прихильниця, мені подобається ваші ролі», «Як молоді ми були», «Образ чудовий! Ви прекрасні!!! Це випадково не той фільм, де Ви знімалися з Абдуловим? », - пишуть в коментарях.

Кадр дійсно з фільму «Передчуття любові» 1982 року, в якому Тетяна Кравченко знімалася разом з Олександром Абдуловим.

Відзначимо, робота над фільмом мала фатальний вплив на життя Кравченко.

У період спільної роботи вона закохалася в Олександра Абдулова. Заради нього Кравченко кинула невірного чоловіка, і переїхала жити в гуртожиток, ближче до місця проживання Абдулова. Вона розуміла, що не потрібна акторові. А він бачив її почуття і користувався цим, поки одного разу не сказав, що не любить її.

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