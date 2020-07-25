Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда "Сватов", показала свежую себя и рассказала об актерах

На фото Татьяна позировала в блузке с белыми узорами, а волосы оставила распущенными. Образ Кравченко дополнила очками, а сама улыбалась на камеру. Звезда сложила руки и стояла довольно близко, демонстрируя свежий мейкап. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

«Актеры по натуре мистики, а все потому, что театр — это волшебство. Соблюдать определенные ритуалы — некий негласный театральный этикет. Ну вот, например, считается, что кошка за кулисами — дурной знак, а если уж она там оказалась, лучше не смотреть ей в глаза…

Еще актеры не любят роли, где их персонаж умирает — есть поверье, что это к несчастью...», - написала Кравченко.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Приятная красивая женщина", "вот это я больше еще узнала про черную кошку", "Обожаю её, лучшая, уютная, домашняя, мамочка", "Прекрасная женщина!".

Ранее мы сообщали, что российская актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", впечатлила новым обаятельным образом.

"Совсем скоро выходные. Чем планируете заняться? ", - подписала публикацию Татьяна Кравченко.

На снимке актриса позирует в легком домашнем образе. На ней можно заметить яркую оранжевую футболку с забавным рисунком, а на голове завязан платок в красный горошек.

Напомним, лучезарная Валюха из «Сватов» пленила образом в украинской вышиванке

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