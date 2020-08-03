Популярна російська актриса Евеліна Бледанс блиснула формами на пікантних кадрах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Бледанс відпочиває в Геленджику (Краснодарський край, Росія).

«сторіс» зірка опублікувала кадри, на яких зображена під час морської прогулянки. Вона позує на тлі водної гладі в білій майці в нижній частині купальника бікіні.

Бледанс згинається і плавно махає руками. Артистка всміхається, показуючи, як вона насолоджується відпочинком. Але, що робить кадри особливо пікантними – це соски, які не змогла стримати тонка майка.

До цього ми розповідали, що Евеліна Бледанс показала себе і свого сина.

На фото Евеліна позувала в чорному платті, а в руках тримала келих з напоєм. Образ зірка доповнила стильною капелюхом, поки сиділа на краю дивана. Завдяки цьому на фото можна легко оцінити довгі ноги красуні, які не приховав розріз сукні.

На іншому кадрі можна побачити вже сина Евеліни Насіння. Хлопчик сидів за столом і малював машину. Він був у сорочці і шортиках, а на голові були очки. Мама підійшла і подивилася, що малюк робив.

Нагадаємо, томна Бледанс без білизни ефектно розвалилася на ліжку: "дивитися одне задоволення".

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