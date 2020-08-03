Учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко поделлилась одкровенням і кадрами свого відпочинку

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості, яка біла партнеркою Олега Винника в танцювальному проекті.

Танцівниця зізналася, що раніше з жахом дивилася на відпочиваючі сім'ї з маленькими дітьми. Їй здавалося, що це складно назвати відпочинком.

«Тепер же виїжджати зі своєю дитиною і спостерігати за його першими враженнями в нових місцях - це одне з найприємніших задоволень! ☺️❤️ Правда, все ще викликає жах кількість сумок з речами і всім необхідним для дитини 2 років! 😳😁 Цей той випадок, коли у мами одна маленька сумочка, а у сина їх 15 великих! 🤦‍♀️😂 А адже колись було інакше», - розповіла зірка.

Також зірка опублікувала знімки, на яких з сином відпочиває на шезлонгу. На ній роздільний купальник, низ якого чорного кольору, а верх - оранжево тілесний.

Нагадаємо, Олена Шоптенко вийшла заміж за Олексія Іванова в 2016 році, через півроку після розлучення з танцюристом Дімою Дікусаром.

Олексій Іванов – колишній власник декількох рекламних агентств, співвласник приватної бібліотеки "Ботан".

З майбутнім чоловіком Олена познайомилася під час одного з робочих проектів. З моменту початку романтичних побачень і до весілля пройшло півроку.

9 червня 2018 року Олена Шоптенко вперше стала мамою. Артистка народила сина вагою 3 370 гр і зростом 52 див. Новонародженого малюка назвали Олексієм, на честь батька.

Нагадаємо, партнерка Олега Винника за "Танцям з зірками" показала інтимне фото чоловіка.

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