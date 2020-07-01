Двукратная чемпионка мира по бальным танцам, главная красотка и победительница "Танцев со звездами" Алена Шоптенко похвасталась формами в разных образах

Звезда приняла участие в новой фотосессии и поспешила опубликовать некоторые снимки в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, на первом фото красотка предстала в простом но очень стильном образе. Алена надела рубашку и шортики, а завершила ее образ шляпка.

Алена смотрела в камеру, приоткрыв губы.

На другом фото звезда похвасталась стройностью в белом топе и брюках на высокой посадке. Тонкая талия - это то, от чего оторваться невозможно.

Сверху хореограф надела пиджак. Шоптенко откинулась на спинку, закрыла глаза и убрала волосы от лица.

На третьем снимке Алена похвасталась фигурой в летнем платье. Легкая ткань идеально сидела на формах красотки, также образу добавил пикантности вырез наряда, из которого выглянула ножка танцовщицы.

В посте Алена сообщила, что недавно дала интервью, в котором рассказала о своей маме, популярности, танцах и времени после родов.

За час пост собрал более 1000 лайков и много комментариев:

"Красавишна 🔥👍👏", "Очень красивая шляпка", "Какая же крутая Алёна 🔥🔥🔥 Таких как Вы - единицы! Потрясающая своей уникальностью ❤️", "Вы такая красивая😍", "Алёна, вы эталон красоты, грации и женственности!))✨🔥🌹🌹🌹", "Идеальная 😍", "Ой, последней фотки не видела :) красивая очень! интересно будет почитать!", "очень красивые фотографии, красивые образы ❤️👀", "Вы очень прекрасный и талантливый человек, будьте счастливы👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Просто очаровательная🌸".

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