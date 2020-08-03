Відома модель і співачка Кім Лі, яку називають корейської Кардаш'ян, показала себе в сміливому образі
На відео красуня позувала в чорному купальнику. Зірка спокусливо выгиналась і показувала всю себе. Знизу в неї були шортики з принтом зебри. Кім стояла під дощем, поки її фотографували. Модель кілька разів сфотографували, поки вона позувала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати подивилися ролик майже 220 тисяч разів і написали коментарі:
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Повідомлялося, що відома модель Кім зробила пікантне селфи.
Дівчина була одягнена в леопардове плаття з дуже глибоким декольте. Її великі апетитні «м'ячики» буквально вистрибували з сукні. Красуня розпустила волосся і використовувала фільтр, в результаті чого фото стали ще гаряче.
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«Ти ж знаєш, що я відчуваю себе по-іншому, тому що ти знаєш, що у мене інший розум», — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Кім Лі позує з елегантним макіяжем і в сукні з декольте, демонструючи неймовірну красу.
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