Популярная модель Ким Ли, которая прославилась как корейская Ким Кардашьян, похвасталась роскошным бюстом в экстравагантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Вы делаете меня лучше», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ким Ли позирует в зеленом наряде с «бездонным» декольте, демонстрируя роскошную фигуру.

«Сочное яблочко», «да есть же!», «роскошная фигура», «бомбезный вид!», «огонь девка», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала смелый образ, заинтриговав фанатов

На фото Ким позирует в черном полупрозрачном корсете, а больше на красотке ничего не было. Девушка оставила волосы распущенными, а демонстрировала свои формы перед зеркалом. Можно благодаря этому оценить как роскошную пятую точку, так и пышный бюст звезды.

"Доверьтесь времени своей жизни", - написала красотка.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии.

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