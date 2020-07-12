Популярная модель Ким Ли, которая прославилась как корейская Ким Кардашьян, похвасталась роскошным бюстом в экстравагантном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Вы делаете меня лучше», — коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ким Ли позирует в зеленом наряде с «бездонным» декольте, демонстрируя роскошную фигуру.
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«Сочное яблочко», «да есть же!», «роскошная фигура», «бомбезный вид!», «огонь девка», — пишут ее поклонники.
Как сообщалось ранее, известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала смелый образ, заинтриговав фанатов
На фото Ким позирует в черном полупрозрачном корсете, а больше на красотке ничего не было. Девушка оставила волосы распущенными, а демонстрировала свои формы перед зеркалом. Можно благодаря этому оценить как роскошную пятую точку, так и пышный бюст звезды.
"Доверьтесь времени своей жизни", - написала красотка.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии.
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