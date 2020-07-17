Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Ким Кардашьян, показала необычный образ, прогулявшись

На фото красотка позировала в белом топе и коротких шортиках. Девушка стояла посреди улицы и оставила волосы распущенными. Ким не стеснялась показать пышный бюст, который выпирал из ткани, а также идеальный пресс. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Окружайте себя людьми, которые вас двигают вперед", - написала Ким.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красиво очень", "Отличный выстрел", "Помилуй, детка", "Я один из ваших самых больших поклонников из Южной Азии", "Тогда я должен быть там с тобой", "Идеально на 100%".

Сообщалось, что популярная модель Ким Ли похвасталась роскошным бюстом в экстравагантном наряде.

«Вы делаете меня лучше», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ким Ли позирует в зеленом наряде с «бездонным» декольте, демонстрируя роскошную фигуру.

Ранее мы писали, что известная модель и певица Ким Ли показала себя в соблазнительном наряде.

На кадрах красотка показывает себя в обтягивающем корсете, который не только подчеркнул талию, но и пышную грудь Ким. Ли соблазнительно выгнулась сидя на пуфе, позируя перед камерой максимально жарко.

Напомним, корейская Кардашьян засветила нескромный бюст под пальмами

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