Известная модель и певица Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в смелом образе

На видео красотка позировала в черном купальнике. Звезда соблазнительно выгиналась и показывала всю себя. Снизу у нее были шортики с принтом зебры. Ким стояла под дождем, пока ее фотографировали. Модель несколько раз сфотографировали, пока она позировала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик почти 220 тысяч раз и написали комментарии:

"Женщина влюблена в воскресенье", "Выглядишь потрясающе", "Совершенство", "Спокойной ночи, красавица", "Захватывающая", "Милая", "Великолепно", "Можешь следовать за мной", "Девушка мечты", "Безумная красота".

Сообщалось, что известная модель Ким Ли сделала пикантное селфи.

Девушка была одета в леопардовое платье с очень глубоким декольте. Ее большие аппетитные «мячики» буквально выпрыгивали из платья. Красотка распустила волосы и использовала фильтр, в результате чего фото стали еще горячее.

Мы писали, что модель Ким Ли похвасталась загорелыми «близняшками» в упругом наряде.

«Ты же знаешь, что я чувствую себя по-другому, потому что ты знаешь, что у меня другой разум», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ким Ли позирует с элегантным макияжем и в наряде с декольте, демонстрируя невероятную красоту.

Напомним, бесстыжая корейская Кардашьян облачила внушительные прелести в корсет

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