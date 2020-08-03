Відома модель Ебі Ретчфорд показав себе в незвичайному образі, влаштувавши шоу
На фото красуня показала себе в білизна з шкіряних мотузочок, а образ доповнила поясом для закріплення панчіх. Самі панчохи теж були присутні у Ебі. Зірка спокусливо вигнулась і показала пишні груди. Волосся красуня залишила розпущеним, дивлячись прямо в камеру і граючи показово мовою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Повідомлялося, що одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Рэтчфорд похвалилася фігурою в незвичайному комплекті білизни.
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Дівчина не боїться показувати свою фігуру в таких нарядах, які не кожен зважиться приміряти, адже вони дуже відверті і зовсім не приховують "заборонених" частин тіла. Новий знімок, який з'явився на її фанатської сторінці в Instagram став занадто відвертим навіть для неї.
Ми писали, що американська модель Ебігейл Ретчфорд похвалилася значними обсягами в крихітній білизні.
Так, на першому знімку Ретчфорд позує, розстебнувши куртку і виставивши напоказ соковиті «дыньки» в крихітному білизна. Доповнювали образ елегантний макіяж і зачіска. А на іншому знімку Рэтчфорд постала в купальнику, який ледь витримував її значні обсяги.
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Також Politeka писала, що соковита Ебі Рэтчфорд в мереживі влаштувала спекотне шоу для чоловіків