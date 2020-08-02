Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя на постели

На фото Эби позировала в черном прозрачном белье, которое показывало все достоинства пышной груди красотки. Волосы модель собрала в большой узел, а образ дополнила черными чулками выше колена. Красотка сидела на кровати, показывая всю себя в соблазне. Взгляд звезда отвела от камеры, но не это не помешало фото стать очень страстным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вернуться к основам", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Реально ангел!", "Ты такая невероятная", "Безумно красивая", "Все еще большой поклонник", "Я не спорю, ты девушка симпатичная", "Как ты выглядишь так хорошо каждый день", "Хорошая картинка у тебя", "Основы лучше", "Милая, твоя форма удивительная. Какими вашими изменениями тогда довольны вы?", "Королева моды и стиля".

Ранее мы сообщали, что популярная модель Эбигейл Рэтчфорд впечатлила фигурой в полупрозрачном платье.

На фото модель позирует в изысканном длинном платье с пикантным нюансом. Наряд выглядит как тончайшая золотистая сетка.

Напомним, Эби Рэтчфорд в эффектном купальнике показала свой самый сочный ракурс

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