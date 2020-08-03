Известная модель Эби Рэтчфорд показал себя в необычном образе, устроив шоу

На фото красотка показала себя в в белье из кожаных веревочек, а образ дополнила поясом для закрепления чулков. Сами чулки тоже присутствовали у Эби. Звезда соблазнительно выгнулась и показала пышную грудь. Волосы красотка оставила распущенными, смотря прямо в камеру и играя показательно языком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Сообщалось, что одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд похвасталась фигурой в необычном комплекте белья.

Девушка не боится показывать свою фигуру в таких нарядах, которые не каждый решится примерить, ведь они слишком откровенные и совсем не скрывают "запретных" частей тела. Новый снимок, который появился на ее фанатской странице в Instagram стал слишком откровенным даже для нее.

Мы писали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась внушительными объемами в крохотном белье.

Так, на первом снимке Рэтчфорд позирует, расстегнув куртку и выставив напоказ сочные «дыньки» в крохотном белье. Дополняли образ элегантный макияж и прическа. А на другом снимке Рэтчфорд предстала в купальнике, который едва выдерживал ее внушительные объемы.

Напомним, бесстыжая Эби Рэтчфорд дала волю своим «двойняшкам» в полупрозрачной сеточке

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