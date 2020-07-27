Популярная модель Эбигейл Рэтчфорд впечатлила фигурой в полупрозрачном платье
Известная американская красотка поделилась новым горячим фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото модель позирует в изысканном длинном платье с пикантным нюансом. Наряд выглядит как тончайшая золотистая сетка, которая плотно облегает каждый изгиб фигуры роскошной модели. При этом декольте платья настолько большое, что пышная грудь красотки так и норовит из него выскочить, а на длинной юбке наряда красуется глубокий вырез.
Эби дополнила свой гламурный образ дерзким макияжем и массивными сережками. Модель оперлась рукой на дверной проем и эффектно прогнула спинку, выставив назад соблазнительную пятую точку.
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Поклонники красотки не могли пройти мимо такого снимка, и буквально засыпали ее лайками и восторженными комментариями.
До этого мы писали, что на фанатской странице Рэтчфорд в Инстаграм появилось фото в слишком соблазнительном наряде, который не скрывает ее обворожительных форм, а скорее подчеркивает совершенство фигуры Эби.
Она опубликовала несколько горячих кадров в соблазнительном купальнике из ткани малинового цвета. Звезда сидит на полу в своей спальне в купальнике. Главной изюминкой купального костюма является тонкий ремешок с золотой пряжкой и маленькие пуговки в зоне декольте.
Напомним, Эби Рэтчфорд в эффектном купальнике показала свой самый сочный ракурс.
Как сообщала Politeka, сочная Эби Рэтчфорд в кружеве устроила жаркое шоу для мужчин: топ соблазнительных образов.
Также Politeka писала, что аппетитная Эби Рэтчфорд в пиджаке без белья сверкнула внушительными «подружками».