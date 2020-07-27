Популярная модель Эбигейл Рэтчфорд впечатлила фигурой в полупрозрачном платье

Известная американская красотка поделилась новым горячим фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото модель позирует в изысканном длинном платье с пикантным нюансом. Наряд выглядит как тончайшая золотистая сетка, которая плотно облегает каждый изгиб фигуры роскошной модели. При этом декольте платья настолько большое, что пышная грудь красотки так и норовит из него выскочить, а на длинной юбке наряда красуется глубокий вырез.

Эби дополнила свой гламурный образ дерзким макияжем и массивными сережками. Модель оперлась рукой на дверной проем и эффектно прогнула спинку, выставив назад соблазнительную пятую точку.

Поклонники красотки не могли пройти мимо такого снимка, и буквально засыпали ее лайками и восторженными комментариями.

До этого мы писали, что на фанатской странице Рэтчфорд в Инстаграм появилось фото в слишком соблазнительном наряде, который не скрывает ее обворожительных форм, а скорее подчеркивает совершенство фигуры Эби.

Она опубликовала несколько горячих кадров в соблазнительном купальнике из ткани малинового цвета. Звезда сидит на полу в своей спальне в купальнике. Главной изюминкой купального костюма является тонкий ремешок с золотой пряжкой и маленькие пуговки в зоне декольте.

Напомним, Эби Рэтчфорд в эффектном купальнике показала свой самый сочный ракурс.

Как сообщала Politeka, сочная Эби Рэтчфорд в кружеве устроила жаркое шоу для мужчин: топ соблазнительных образов.

Также Politeka писала, что аппетитная Эби Рэтчфорд в пиджаке без белья сверкнула внушительными «подружками».