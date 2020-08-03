Відома модель Памела Андерсон показала себе в незвичному образі

На фото красуня показала себе у прозорої тканини, демонструючи свою фігуру. Памела доповнила образ купальником, сидячи біля краю басейну. На фото можна легко оцінити пишну п'яту точку і груди зірки. Андерсон присіла, щоб показати себе в профіль. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під фото, але так і хочеться сказати: "Заморська принцеса".

Повідомлялося, що відома модель Памела Андерсон показала себе без нічого зайвого.

На фото красуня показала себе без одягу і білизни, а сама лежала на пляжі. Памела прикрила однією рукою голову, щоб захистити її від сонця.

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Повідомлялося, що знаменита американська актриса і модель Памела Андерсон порадувала новим спокусливим кадром.

52-річна Памела Андерсон часто ностальгує за минулими часами, а тому викладає в мережі архівні знімки. Актриса відома своїми розкішними формами і розкутістю, але на цей раз вона поділилася досить скромним фото.

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