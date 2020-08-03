Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе і розповіла про пісню

На фото красуня була в чорній спідниці і топі. У зоні декольте він був напівпрозорим, що зробило фото дуже гарячим. Блондинка доповнила образ прикрасами на шиї і стильною укладанням волосся, а сама спокусливо вигнулась на стільці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як ставитися до критики? Я зазвичай рада почути аргументовану зворотний зв'язок. Класно, що моя нова пісня багатьом сподобалася, але ще я хочу почути від усіх як плюси, так і мінуси в своїй творчості: чого варто додати, чого уникнути, про що хотілося б почути наступну пісню, що побачити? Сьогодні можна писати ВСЕ, що ти правда думаєш. Але не забувай про об'єктивність і адекватність ", - написала Котова.

Фанати поставили понад дві тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка ж ти красуня, не можу звести з тебе очі, якщо чесно слухаю все пісні, навіть твої найбільше", "Мені в ваших піснях і в вашому виконанні подобається абсолютно все. Я надихаюся вами і вашою творчістю", "Об'єктивно і адекватно у Котової немає голосу, є питання? музика жахлива банальність і прімттівность "," Я не критик. Я любитель. Слухаю, то що чіпляє за душу. Тому ваші пісні мене дуже чіпають ".

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