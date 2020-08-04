Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, підкорила спокусливими формами в купальнику

Красуня зараз перебуває на відпочинку, звідки публікує гарячі фото і відео, повідомляє Politeka.net. Так, на одних з останніх сторіз модель з'явилася в світлому бікіні з чорними бретельками.

Зірка позувала на шезлонгу, злегка нахилившись до камери, щоб показати свої великі принади в маленькому купальнику.

Крихітні клаптики тканини ледь утримували собою спокусливі форми. Чорні лямки натяглися на плечах.

Форми, що модель не так давно собі "зробила", ледь не вивалювалися з бікіні. Омович засвітила також плоский живіт і тонку талію. Маленькі трусики натяглися трохи вище стегон.

Зірка зробила грайливий хвостик. Примітно, що на обличчі Олени немає макіяжу, але від її очей і губ неможливо відвести погляду.

Кадри вийшли дуже жаркими, особливо ті, де модель зробила губи "качечкою", ніби посилаючи гарячі поцілунки своїм шанувальникам.

Відео не зібрало багато лайків, адже було оприлюднено в сторіз, проте, ймовірно, красуню засипали компліментами в особисті повідомлення.

Нагадаємо, Олена Омович постала в ліфчику на тонких бретельках. Ця білизна була дуже маленьким, що видно з величезних принад, які вистрибували з-під білої тканини.

Маленькі трусики на тонких лямках підтяглися вище стегон і ледь прикривали найпотаємніші місця.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович позувала в червоному бікіні. Шматки тканини ледве вмістили величезний бюст красуні, який просто не поміщався в них. Зірка сиділа на краю басейну і показувала себе у всій красі.

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